Praça do Ferreira: Defensoria em Movimento disponibiliza serviços neste sábado

O projeto Defensoria em Movimento, da Defensoria Pública do Ceará, estará na Praça do Ferreira para realizar um encontro com demandas da área de saúde para a população. A ação acontecerá neste sábado, dia 6, das 8 às 12 horas, na Praça do Ferreira, localizada no centro de Fortaleza. O ato acontecerá em referência ao Dia Mundial da Saúde, que acontece no próximo dia 7 de abril.

Para participar do mutirão não é necessário agendamento, basta comparecer ao local na data e horário indicados. Para a realização do atendimento é necessário levar os seguintes documentos: comprovante de endereço e renda, além de laudo médico fornecido pela unidade de saúde.

