Fortaleza abre 13 postos de saúde para vacinação do público neste sábado, 6

Vacinas disponíveis para crianças:

BCG; Hepatite B; Poliomielite (VIP – inativada e VOP - atenuada); Rotavírus; Pentavalente; Pneumocócica 10; Meningocócica C (conjugada); Febre Amarela; Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba, Rubéola); Varicela; Hepatite A; Tríplice Bacteriana (Difteria, Tétano e Coqueluche); Papilomavírus humano (HPV) e covid-19.

Vacinas disponíveis para adolescentes:

Hepatite B; Dupla bacteriana (Difteria e Tétano); Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba, Rubéola); Papilomavírus humano (HPV) e Meningocócica ACWY (conjugada), conforme esquema vacinal e covid-19.

Influenza

Veja quem pode receber o imunizante contra a gripe neste primeiro momento da campanha:

- Crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias)

- Idosos a partir de 60 anos

- Gestantes e puérperas (cartão da gestante ou exame de gravidez)

- Povos indígenas

- Professores do ensino básico ou superior (crachá com foto ou contracheque)

- Pessoas com deficiência permanente

- Caminhoneiros

- Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbano e de longo curso (crachá com foto ou contracheque)

- Trabalhadores portuários (crachá com foto ou contracheque)

- Forças de segurança e salvamento (crachá com foto ou contracheque)

- Forças armadas (crachá com foto ou contracheque)

- Pessoas em situação de rua

- Trabalhadores da saúde dos serviços públicos e privados, nos diferentes níveis de complexidade (carteira do conselho, contracheque, declaração do serviço de saúde em Fortaleza ou crachá com foto)

- População privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas

- Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independentes da idade (doenças: respiratória crônica, cardíaca crônica, renal crônica, neurológica crônica, além de diabetes, imunossupressão, obesidade grave, transplantados e portadores de trissomias) - apresentar exames, receitas, relatório médico ou prescrição médica com até seis meses

Atendimento nas Farmácias Polo

Neste sábado, quatro farmácias também estarão em funcionamento, conforme relação abaixo:

Posto de Saúde Carlos Ribeiro (Rua Jacinto Matos, 944 - Jacarecanga)

Posto de Saúde Flávio Marcílio (Av. da Abolição, 4180 - Mucuripe)

Posto de Saúde Rigoberto Romero (Av. das Graviolas, 195 - Cidade 2000)

Posto de Saúde Paracampos (Rua Alfredo Mamede, 250 - Mondubim)



Serviço

Vacinação

Data: 06/04

Horário: 8h às 16h30min