Desova de tartarugas marinhas ocorre até junho em Fortaleza; veja cuidados

A temporada de desova de tartarugas marinhas começou em dezembro último na Capital e vai durar até o mês de junho deste ano. O Instituto Verdeluz alerta as pessoas sobre os cuidados com a espécie neste período, pois elas poderão ser vistas no perímetro entre a Praia do Futuro até Sabiaguaba. A cada mil filhotes de tartarugas, um a dois chegam à fase adulta.

Responsável pelo monitoramento de tartarugas marinhas em Fortaleza desde 2015, o Instituto Verdeluz orienta que, ao identificar um possível ninho, é preciso ligar para um órgão competente para que esse resgate seja feito de forma apropriada.