Obra do Vila do Mar no Pirambu é paralisada após ataque de criminosos

O maquinário das obras do projeto Vila do Mar , no bairro Pirambu , foi danificado em ataque de criminosos na manhã dessa quinta-feira, 4. Um trator foi incendiado na ação, e durante à noite, parte dos materiais foi saqueada na ação.

O POVO apurou que os criminosos também ameaçaram jogar um coquetel molotov no local. A empresa terceirizada solicitou a retirada dos trabalhadores com apoio das forças de segurança.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirmou que uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) foi até o local para debelar as chamas em um veículo e que agentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) também estiveram na região para diligências.

Trabalhadores retiraram materiais do canteiro de obras na manhã desta sexta-feira, 5 Crédito: Kleber Carvalho/Especial para O POVO Maquinário de obra do Vila do Mar foi depredado por grupo criminoso. Serviços foram interrompidos até reposição das máquinas Crédito: Kleber Cavalcante/Especial para O POVO Maquinário de obra do Vila do Mar foi depredado por grupo criminoso. Serviços foram interrompidos até reposição das máquinas Crédito: Kleber Cavalcante/Especial para O POVO Maquinário de obra do Vila do Mar foi depredado por grupo criminoso. Serviços foram interrompidos até reposição das máquinas Crédito: Kleber Cavalcante/Especial para O POVO Maquinário de obra do Vila do Mar foi depredado por grupo criminoso. Serviços foram interrompidos até reposição das máquinas Crédito: Kleber Cavalcante/Especial para O POVO

Atualizada ás 20h30 min

Com informações do repórter Kleber Cavalcante/Especial para O POVO