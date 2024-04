Ação conjunta no Ceará prende padre suspeito de crimes sexuais cometidos no RJ

O padre era conhecido por apresentar o programa Mulheres de Fé na TV Canção Nova Crédito: Reprodução/ TV Canção Nova

O padre foi capturado em uma ação conjunta da Promotoria de Investigação Penal de Nova Friburgo, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Nova Friburgo e a Delegacia de Narcóticos (Denarc), da Polícia Civil do Estado do Ceará. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que “uma investigação minuciosa da Polícia Civil dos Estado do Ceará (PCCE) e da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCRJ) resultou na localização e prisão de um líder religioso, de 55 anos, investigado por crimes de estupro de vulnerável e importunação sexual”. A nota informou que o suspeito se aproveitava de seu ministério e da vulnerabilidade das vítimas para cometer os crimes.