Homem invade júri para atirar no assassino do pai e é preso em Pernambuco

Caso ocorreu em novembro de 2023 no Fórum de São José do Belmonte, interior de Pernambuco, e imagens de segurança foram divulgadas nesta semana

Câmeras de segurança captaram o momento em que um homem invade um julgamento para atirar em réu que estava sendo julgado pela acusação de ter matado o pai do atirador. O caso aconteceu no Fórum de São José do Belmonte, no interior de Pernambuco. O atirador foi detido em flagrante e permanece preso.

O réu foi atingido por seis disparos de arma de fogo e encaminhado para unidade de saúde. De acordo com a Polícia Militar, o crime foi registrado como tentativa de homicídio. Com o atirador foi apreendido um revólver calibre 38.

O caso ocorreu em novembro de 2023 e voltou a repercutir após imagens de segurança serem divulgadas nesta semana, mostrando o momento do crime. No vídeo é possível ver o homem sentado acompanhando o júri ao lado de uma mulher, logo depois ele se levanta e vai em direção aonde o réu estava sentado e atira na direção dele.