Preso no Ceará suspeito de golpes com dados de pessoas que buscavam vagas de emprego no Piauí

O homem de 29 anos foi encontrado em Pacatuba, e a prisão foi realizada a partir de trabalho conjunto entre a Polícia Civil do Piauí e a Polícia Civil do Ceará

Um suspeito de praticar crimes de estelionato no Piauí foi preso no município de Pacatuba, a 32,4 km de Fortaleza. A prisão preventiva foi cumprida nessa terça-feira, 2, em trabalho conjunto entre a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) e a Polícia Civil do Piauí.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem e outros envolvidos são suspeitos de aplicarem golpes usando documentos de pessoas que buscavam vagas de emprego.

As Forças de Segurança do Ceará e do Piauí trocaram informações sobre o crime praticado pelo suspeito, e ele foi localizado no município cearense.