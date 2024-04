Praça Dom Hélder Câmara: Prefeitura elabora projeto de requalificação

Prefeitura de Fortaleza elabora um projeto de requalificação para a Praça Dom Hélder Câmara, situada na Praia do Futuro. Equipamento público é alvo de reclamações por parte dos frequentadores, que alegam problemas de estrutura e falta de segurança no logradouro. Não foi informado prazo para início dos reparos.

O POVO esteve no local na tarde do sábado, 30, e observou dois cenários diferentes. De um lado do espaço, há quadras de futsal com piso e estrutura aparentemente novos. Já do outro, alguns problemas são perceptíveis, como campos de areia com grama alta e traves enferrujadas. Ferrugem também é observada em grades de estruturas colocadas no espaço, como o de projetos voltados ao surf.

Além disso, nos campos é possível perceber que todos os coqueiros que estão ali seguem sem folhas, acentuando a sensação de abandono. Conforme Maria Jane, 64, moradora da região que frequenta a praça, plantas foram inseridas apenas para ornamentação diante de uma inauguração que ocorreu.