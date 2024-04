Festival na Praça do Ferreira premia o 'Mentiroso do Ano'

Praça do Ferreira, no Centro de Fortaleza, receberá evento com orientações jurídicas gratuitas nesta quinta-feira, 26 Crédito: Alexia Vieira / O POVO

Acontece nesta segunda-feira, 1°, na Praça do Ferreira, a 35° edição do Festival de Mentiras. O evento busca ressaltar a cultura da irreverência tão presente na história da Capital que vaiou o sol em 1942. O momento marca a abertura do Mês do Humorista. Debaixo do "Cajueiro Botador", os participantes podem realizar as inscrições gratuitamente a partir das 16 horas. O evento tem início às 17 horas e será necessário apenas que o participante pegue o microfone e conte uma história mentirosa ao público. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O festival contará com premiação para o "Mentiroso do Ano", que inclui um certificado de mentiroso e prêmio em dinheiro. A quantia será distribuída entre 1º Colocado, R$ 1,00, 2º Colocado, R$ 0,50 e 3º Colocado R$ 0,25.

Origem do festival das mentiras Em 1904 a tradição do Festival de Mentiras teve início. No dia 1° de abril, intelectuais, artistas, populares e comerciantes, que passavam pela praça, escreviam e afixavam papelotes no cajueiro, com mentiras, ou meias-verdades provocantes à sociedade e aos políticos da época. Em 1920, o Prefeito Godofredo Maciel, incomodado com a brincadeira, solicitou a derrubada do Cajueiro das Mentiras. Em 2006, depois de 86 anos sem o evento, o Escritório do Riso/Museu do Humor Cearense retomou o Festival de Mentiras.