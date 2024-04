Uma década após rebatismo, praça em Fortaleza ainda é conhecida por nome que homenageia ditadura

Uma lembrança sombria do País, com recém completas seis décadas, pulsando no coração turístico da Cidade.

Construído na Praia do Futuro, em Fortaleza, o espaço público foi rebatizado há mais de dez anos , mas ainda é lembrado como Praça 31 de Março— primeira alcunha dada e que serviu de homenagem ao golpe militar que instituiu a ditadura no Brasil .

Uma reportagem do O POVO datada de 1976 descreve o processo das obras do logradouro, situado a oeste com a Avenida Dioguinho e a leste com a Avenida Zezé Diogo. Na época, projeto foi divulgado como uma ação que buscava "dotar o Município de mais equipamentos de lazer". Espaço seria entregue para a população no ano seguinte, sem que o seu nome causasse estranhamento.

Batizada de "Praça 31 de Março", o local homenageava na alcunha o dia do golpe militar que implantou a ditadura no Brasil em 1964, e só deixou de se chamar assim em 2013, quando foi revogado o dispositivo de nomeação. Alteração, contudo, só foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) em abril de 2014.

Com a publicação oficial, o espaço recebeu o nome de "Praça da Paz Dom Hélder Câmara", proposto pelo vereador João Alfredo (PSOL) em um projeto de lei. Nova alcunha fazia alusão ao bispo cearense e opositor do regime militar brasileiro, que lutou pelos direitos humanos durante o regime autoritário.