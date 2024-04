Mulher e duas crianças são feitas reféns durante assalto em Fortaleza; veja vídeo da ação

Assaltantes invadiram uma casa e fizeram uma mulher e duas crianças de refém no bairro Jardim das Oliveiras, em Fortaleza. Conforme a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os suspeitos entraram no local e levaram objetos das vítimas.

Veja vídeo:

As investigações para elucidar a autoria do crime ocorrido na noite desta segunda-feira, 1º, estão a cargo do 13º Distrito Policial (13º DP), que conta com a ajuda de imagens captadas por câmeras de segurança do local.