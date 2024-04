Com 39,9 °C, Jaguaribe teve a maior temperatura do CE no 1º trimestre

Imagem de apoio ilustrativo: altos índices de calor e umidade podem estar relacionados com atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) Crédito: FABIO LIMA

Em março, o cenário apresentou uma leve redução de temperatura, com os termômetros atingindo até 37,4 °C no último dia 28 na cidade de Barro. A tendência tem se repetido no começo de abril, quando o maior valor apontado foi de 36,4 °C, na cidade de Missão Velha, durante a última terça-feira, 2. Além dos índices elevados de temperatura, outro fator que tem corroborado para a acentuada sensação de calor no Ceará é a umidade relativa do ar. Em alta durante o início deste ano, o fenômeno pode propiciar o acúmulo de suor sobre o corpo e dificultar a liberação de calor. “Quando o corpo aquece ele transpira a uma taxa maior, e o resfriamento causado pela evaporação da transpiração irá contribuir para diminuir a temperatura interna do corpo. Se a umidade e a temperatura são altas, a transpiração aumenta, mas a taxa de evaporação diminui, acumulando-se sobre o corpo, diminuindo a capacidade do corpo humano se resfriar. Assim, a temperatura interna do corpo humano aumenta, e também aumenta o desconforto térmico”, explica o meteorologista da Funceme, Lucas Fumagalli.

Desde o início do ano, diversas regiões do Estado têm registrado índices de umidade acima de 90%. Ainda segundo dados do PCD, Fortaleza foi a primeira cidade a atingir 100% do valor, nos dias 15, 17, 24 e 26 do último mês de março. Lucas também explica que a alta na umidade é comum para os períodos de chuva no Ceará, principalmente durante a noite, quando a temperatura é mais amena. Segundo o profissional, a atuação da Zona de Convergência Intertropical também é um fator decisivo para os altos índices. “No Ceará, o período da quadra chuvosa é caracterizado pela presença da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), sistema que contribui para que as massas de ar quentes e úmidas provenientes do oceano Atlântico Equatorial adentrem com mais facilidade o Ceará, fazendo com que os valores de umidade aumentam em todas as regiões do Estado. Além disso, a ZCIT contribui para formar nuvens de chuva, o que dificulta a incidência da radiação solar na superfície, fazendo com que a umidade mantenha-se mais elevada”, acrescenta. Alta e baixa umidade: quais os riscos para a saúde? Apesar dos altos índices, principalmente próximo ao litoral durante a noite, algumas cidades cearenses ainda registram baixas umidades neste ano. Este é o caso de Morada Nova, que no último dia 28 de janeiro teve a taxa mínima de 27,1%. Apesar de ser mais comum no segundo semestre, o cenário de baixa umidade pode ocorrer no Ceará mesmo durante a quadra chuvosa, caso algum município fique seguidos dias sem precipitações, conforme explica Lucas. Nesses casos, autoridades como o Ministério da Saúde (MS) alertam para os riscos aos quais o corpo humano é exposto, como aumento de doenças respiratórias, problemas na pele e sangramento nasal. Em dias como o citado, é recomendável suspender exercícios físicos ao ar livre nos períodos mais quentes do dia, umidificar o ambiente; permanecer em locais protegidos do sol e consumir muita água.