Menino de 12 anos mata a tiros um colega de escola na Finlândia

"Hoje, pouco depois das 9h, ocorreu um ataque a tiros em uma escola de ensino fundamental em Vantaa (...) no qual morreu um aluno da sexta série", disse Ilkka Koskimaki, um policial, em coletiva de imprensa, indicando que a criança faleceu no mesmo instante.

As bandeiras de todas as repartições públicas e instituições do país ficarão a meio mastro até quarta-feira em sinal de luto, indicou o Ministério do Interior.

A arma pertence a um parente do autor dos disparos e uma investigação por homicídio e tentativa de homicídio foi aberta.

O jovem não será preso, porque é menor de 15 anos e não pode ser considerado imputável, disse Markku Särkkä, outro policial. Ele já foi interrogado e será entregue aos serviços sociais.

"A polícia está investigando o motivo do atentado e as razões por trás desse incidente", disse Särkkä em uma declaração publicada no site da polícia.

Um vídeo publicado pelo jornal Iltalehti mostra dois policiais segurando uma pessoa, que provavelmente era o suspeito, de bruços no chão. Uma testemunha disse ao jornal que os disparos foram ouvidos do pátio. "No início, não entendi que era uma arma. Depois houve um grito terrível e as crianças correram para o pátio", disse.

Janne Savolainen entrou em contato com a sua filha enquanto as crianças estavam confinadas em suas salas de aula. "Ela conseguiu me enviar mensagens no WhatsApp dizendo que estavam sentados no chão e aguardando as instruções dos professores", declarou.