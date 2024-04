Entenda como eram as eleições no período da ditadura militar

Durante a ditadura militar no Brasil (1964-1985), os nomes que ocupariam os cargos de presidente, governador e prefeito eram escolhidos, em sua maioria, por meio de colégios eleitorais favoráveis ao regime ditatorial.

As eleições foram em grande parte indiretas e marcadas pelo bipartidarismo, ou seja, apenas dois partidos dividem o poder, sucedendo-se em vitórias eleitorais as quais um deles conquista o poder do país e o outro ocupa o segundo lugar nas preferências de voto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O modelo passou a ser utilizado quando, em 1964, militares que se opunham ao governo do então presidente João Goulart, tomaram o poder e instauraram a ditadura militar no Brasil. O conchavo contra esse presidente aconteceu por conta da insatisfação das elites com os projetos realizados nesse governo, em especial as Reformas de Base.