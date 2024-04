Panelada de 200 kg marca o 2º aniversário do Mercado AlimentaCE

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,31.03.2024: Superpanelada na Estação das Artes. Crédito: Evilázio Bezerra

Em vez do tradicional bolo de aniversário, o Mercado AlimentaCE optou por celebrar seu segundo aniversário de uma maneira inusitada: com uma superpanelada de 200 kg. A comemoração ocorreu na manhã deste domingo no próprio Mercado, localizado no Complexo Cultural Estação das Artes, no Centro de Fortaleza. A porção, que ainda acompanhou cuscuz, foi comercializada pelo valor de R$7, sendo mais que aprovada pelos visitantes. Mesmo antes das portas se abrirem na Estação das Artes, uma fila de cerca de 20 pessoas já esperava do lado de fora para aproveitar a programação do espaço. A primeira entre os que aguardavam era a recepcionista Carla Lima, de 42 anos. "Eu cheguei aqui era 9 horas. Eu sempre venho aqui e, como hoje era um atrativo maior, eu tentei chegar mais cedo para não perder nada e poder aproveitar o melhor possível", relata. Ao lado dos amigos, Carla ressalta que veio focada em degustar da panelada. "Como nordestina nata, sou louca por panelada. Eu também conheço o Mercado São Sebastião, amo as comidas de lá, e isso só acrescentou nos motivos de estarmos aqui hoje", conta a visitante.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,31.03.2024: Superpanelada na Estação das Artes. Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,31.03.2024: Superpanelada na Estação das Artes. Crédito: Evilázio Bezerra FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,31.03.2024: Carla Lima, a primeira da fila. Superpanelada na Estação das Artes. Crédito: Evilázio Bezerra Prato ancestral, a panelada cearense pode ser comparada, a grosso modo, com uma sopa grossa e picante feita com partes do boi, como a língua, o fígado, o bucho, o mocotó (pés) e, às vezes, também inclui outros miúdos, como o coração e o rim. Rica em sabor, os ingredientes são cozidos lentamente em um caldo temperado com diversos condimentos, como alho, cebola, pimentão, cominho, coentro, entre outros. Mercado AlimentaCE: Panelada em família

Quem também não perdeu tempo e adquiriu sua porção foi a dupla de mãe e filho Rayane, 33, e Caio, de quatro anos. A mãe conta que já costumava ir à Estação como um lazer familiar, sendo essa a primeira vez que come panelada no espaço.

“Estou aqui [Estação das Artes] pelo menos duas vezes por mês. Comendo esse prato, que é um dos mais tradicionais da nossa cultura, fica ainda melhor. Eu amo panelada, mas meu filho ainda gosta mais ou menos. O cuscuz molhadinho pelo menos ele ama”, diz a advogada. A panelada gigante foi fornecida em parceria com o Mercado São Sebastião, ponto turístico e gastronômico da cidade localizado no Centro. A responsável por preparar os 200 kg foi Irene Tenente, que desde 1978 atua no Mercado preparando e vendendo diversas iguarias típicas cearenses. “Comecei a trabalhar no restaurante aos 10 anos de idade ajudando minha mãe. Hoje ela está com 90 anos e já se aposentou, então eu tomei a frente dos negócios”, ela conta. Veterana no ramo, Dona Irene explica que seu restaurante, o São Francisco, é um dos mais antigos do Mercado São Sebastião. “A panelada é um dos pratos mais pedidos do mercado. Só nós produzimos mais de 100 kg semanais”, conta a cozinheira. Foto: Yuri Soares/Instituto Mirante Dona Irene Tenente foi quem produziu a panela Por ser um destaque, o restaurante de Dona Irene já se apresentou em festivais regionais e, inclusive, chegou a produzir mais de 600 kg de panelada para apenas uma exposição.