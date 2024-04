Capoeira angola: vários públicos ocupam a praça da Estação das Artes

Grupo 'Capoeira Angola que Se Cria' se reuniu na tarde de sábado, 16, na praça da Estação das Artes Crédito: Divulgação/Capoeira Angola que Se Cria

“Uma vez por mês, (a roda) é aqui na praça. Depois a gente faz na sede do nosso grupo, que fica lá no Benfica, no Galpão das Artes”, explica o estudante de agronomia João “Sami”, de 27 anos. Sami relembra sua primeira experiência com o grupo “Capoeira Angola que Se Cria”, influenciado pela recomendação de uma amiga. “Ela já participava e me convidou. Eu senti muita afinidade com todo o ‘rolê’, não só da luta e da dança, mas também o espiritual”, diz. O professor de capoeira Gzim, 37, destaca que a roda chama a atenção de quem está de passagem pela praça e agrega também os moradores de rua do espaço. “Sempre a galera participa, sempre rola interação”, comenta.

“Essa praça ficou massa, um espaço bonito. A galera que tem criança, traz a criança, tem capoeirista que tem família e vem com as crianças”, completa. Mestre Carla: uma vida dedicada à arte, à educação e à capoeira; CONHEÇA Capoeira na praça da Estação: uma expressão social em Fortaleza “A gente tem essa coisa de trazer a capoeira pra rua, de ocupar o espaço público, cuidar também”, revela Gzim sobre o “Capoeira Angola que Se Cria”. Ele adiciona que, ao chegar, o grupo solicitou vassoura e rodo para “retirar um pouco da área que estava empoçada”. “Outros grupos ocupam outros espaços, como o Passeio Público, o Parque Rachel de Queiroz. Então a capoeira sempre está nos espaços públicos da cidade”, considera. “Todo mundo cuida de todo mundo”. O sentimento é compartilhado pela professora Marina Diel, 30, natural de Minas Gerais, praticante da capoeira angola desde sua chegada a Fortaleza. “Tudo pode acontecer, né? As pessoas que estão andando vão parar e interagir, ou pessoas em situação de rua, que vão entrar no meio da roda. E é muito legal aprender a lidar com essa diversidade”.