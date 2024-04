MPCE investiga fraudes em licitações para fornecer comida a órgãos públicos

Operação deflagrada nesta quinta-feira, 21, pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), investiga suposto desvio e lavagem de dinheiro por parte de empresas responsáveis pelo fornecimento de alimentos a escolas, hospitais e presídios do Estado .

A investigação começou em meados do ano de 2019. Conforme o MPCE, duas empresas de um mesmo grupo familiar, contratadas por meio de licitações pelo Governo do Estado e por prefeituras do Ceará, forneciam insumos inferiores aos que foram contratados e alimentos estragados, como pães mofados e frutas com larvas.

As informações foram divulgadas em coletiva de imprensa na manhã desta quinta, 21, na sede do MPCE em Fortaleza.

Conforme o MPCE, havia uma alternância sucessiva das duas empresas em licitações de gêneros alimentícios.