Cerca de 15 explosivos são apreendidos durante Clássico-Rei em Fortaleza

Cerca de 15 artefatos explosivos foram apreendidos nesse sábado, 30, no bairro Cidade dos Funcionários, em Fortaleza, no contexto da operação promovida pelas forças de segurança por ocasião do primeiro jogo da final do Campeonato Cearense 2024 entre Fortaleza e Ceará.



Nenhum suspeito de portar o material foi preso. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os artefatos foram destruídos com apoio do esquadrão antibombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da Polícia Militar, eles foram destruídos.



“O trabalho é resultado de uma articulação entre o Governo do Ceará, por meio da SSPDS; com o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), por intermédio do Juizado do Torcedor; e o Ministério Público do Ceará (MPCE), por intermédio do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (Nudtor)”, afirmou a SSPDS.