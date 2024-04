34 pessoas são detidas por briga entre torcidas em Caucaia

Disparos de arma de fogo foram registrados durante a briga, que teriam sido efetuados por facções criminosas Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Trinta e um homens e três adolescentes foram detidos na tarde desse sábado, 30, em Caucaia (Região Metropolitana de Fortaleza), suspeitos de envolvimento com briga de torcidas. Uma pessoa ficou gravemente ferida na confusão, da qual mais de 200 pessoas teriam participado.

Conforme relatório de ocorrência, policiais militares foram acionados para uma ocorrência de briga entre torcedores de Ceará e Fortaleza em um posto de gasolina no bairro Parque Potira. “Inclusive, teve disparos de arma de fogo no momento e, segundo alguns envolvidos, teria sido disparado por facções ali próximo”, consta no relatório.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os PMs solicitaram apoio e, somente após isso, os participantes da briga passaram a se dispersar e fugir. Parte dos homens subiu em um micro-ônibus, que partiu do local e passou a ser seguido pelos PMs. Os suspeitos foram alcançados próximo à alça do Viaduto do bairro Tabapuá.