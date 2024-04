Ceará registra chuva em 118 municípios nas últimas 24h; veja previsão

Veja postos que registraram mais de 90 mm:

Posto Guaribas, no município de Acopiara: 113 mm Posto Açude Cipoada, no município de Morada Nova: 108 mm Posto Aeroporto, no município de Iguatu: 105 mm Posto Milha, no município de Milhã: 102 mm Posto Jericoacoara, no município de Jijoca de Jericoacoara: 101 mm Posto Arrojado, no município de Lavras da Mangabeira: 98 mm Posto Acopiara, no município de Acopiara: 98 mm Posto Roldao, no município de Morada Nova: 94,2 mm Posto Barra de Sitia, no município de Banabuiú: 93,5 mm

Fortaleza

Depois de registrar o primeiro dia sem chuva após 26 dias ininterruptos, Fortaleza registrou precipitações neste sábado, 30.

No posto Fundação Maria Nilva Alves, no bairro Sapiranga, foi observada precipitação de 40 mm. Já no posto Castelão, o registro foi de 14,8 mm. Enquanto no posto Defesa Civil de Fortaleza, o acumulado ficou em 2 mm. No posto Caça e Pesca, não foi observada precipitação.

Previsão do tempo

Para este sábado e domingo, 31, a Funceme prevê que todas as macrorregiões devem ter chuvas. Os maiores acumulados são esperados na região do Cariri, no sul do Sertão Central e Inhamuns e no Alto Jaguaribe.