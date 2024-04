Caminhão de ONG é recuperado na Região Metropolitana após roubo

De acordo com informações de um funcionário da ONG, o veículo foi roubado por um homem, que fazia uso de tornozeleira eletrônica. Os itens que estavam no veículo não foram encontrados

O caminhão da organização não governamental Movimento Emaús amor e Vida, roubado na madrugada da última sexta-feira, 29, foi recuperado no início da tarde do mesmo dia por agentes do 14º Batalhão da Polícia Militar do Ceará (PMCE), em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza.



De acordo com informações da Polícia Militar do Ceará, por volta das 12h50 dessa sexta-feira, 29, durante ação de rotina, os policiais se depararam com um caminhão. Ao visualizar a viatura, o motorista do veículo mostrou sinais de nervosismo, o que levantou suspeitas dos militares.