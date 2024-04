Procissão do Senhor Morto reúne fiéis de todas as idades em Fortaleza

Rito marca uma devoção popular e levou devotos a percorrerem as vias do entorno da Catedral Metropolitana de Fortaleza

Rito marca uma devoção popular e aconteceu logo após a Celebração da Paixão e Morte do Senhor, presidida na catedral pelo arcebispo Dom Gregório . Comandando o momento pela primeira vez como titular da sede metropolitana, o clérigo esteve satisfeito com a adesão dos fortalezenses ao evento.

O tempo começava a ficar nublado quando centenas de fiéis tomaram as ruas ao entorno da Catedral Metropolitana de Fortaleza, no fim da tarde desta sexta-feira, 29, para dar início à Procissão do Senhor Morto. Caminhada reuniu católicos de todas as idades, sozinhos ou em família— que mesmo em meio ao calor e a um rápido resquício de chuva se fizeram presentes para relembrar a morte de Jesus Cristo.

"(A procissão) Significa a imagem de um povo que crê e que através dessa caminhada mostra um desejo imenso de seguir Jesus Cristo mas ao mesmo tempo de transformar os lugares por onde caminha. Essa caminhada significa a caminhada do povo de Deus, com suas alegrias e dificuldades, com seu desejo imenso de buscar novos caminhos, nova vida e um novo exercer (da fé)", disse ainda na ocasião.

Devoção dos católicos se mostrou visível já durante a celebração na igreja. Com os assentos do espaço lotados, muitos se acomodaram no chão ou levaram cadeiras e bancos em busca de garantir uma "brecha" qualquer para prestigiar o momento, permanecendo no local mesmo em meio ao calor que fazia.

Quando teve início a procissão, o tempo começou a ficar nublado mas a sensação de "abafado" ainda era presente. Devotos começaram a caminhada revezando terços, garrafas de água, bancos e abanadores nas mãos enquanto entoavam cânticos e preces. Eles seguiram a imagem de Jesus por vias do entorno do templo, em um gesto para lembrar da morte de Cristo, que depois de morto foi levado à sepultura.