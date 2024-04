Paixão de Cristo em Maracanaú: que horas começa e onde vai ser

Paixão de Cristo em Maracanaú será realizado no dia 29 de março; a edição deste ano também irá promover uma campanha de arrecadação de alimento

A apresentação da Paixão de Cristo em Maracanaú vai acontecer no dia 29 de março, em três diferentes pontos da cidade: na Praça da Arena Carlão (Pajuçara), na Praça do Estádio Almir Dutra (Centro) e na Praça da Juventude (Acaracuzinho), na cidade de Eusébio, no Ceará.



O espetáculo também vai proporcionar uma campanha de arrecadação de alimentos, promovida em uma parceria da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Sasc) e a Secretaria e a Secretaria de Cultura e Turismo (Secult).

As pessoas que forem assistir à apresentação podem doar 1 kg de alimento não-perecível, que será destinado ao Banco de Alimentos de Maracanaú, um equipamento de Segurança Alimentar e Nutricional vinculado à Sasc.