Alunos de Arquitetura buscam financiamento para projeto voltado à comunidade em Fortaleza

O curso de pós-graduação da Universidade de Fortaleza (Unifor) em Arquitetura e Projeto Sustentável busca financiamento para desenvolver projeto em parceria com moradores da Comunidade São Vicente (conhecida como "Comunidade das Quadras"), localizada no bairro Aldeota, em Fortaleza. A ideia é implementar iniciativas que integrem os moradores com o resto da cidade e tragam maior qualidade de vida a eles.

“São muitas carências na Comunidade das Quadras, eu já tinha contato com o Kiko, que é o presidente da Associação São Vicente de Paula, ele me demandava as necessidades da comunidade, como reforma da escola e da própria associação”, relata Laura Rios, professora e uma das organizadoras do projeto.