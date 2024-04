Motoristas de app protestam em Fortaleza contra projeto de lei que regulamenta trabalho

De acordo com Rafael Keylon, fundador da Associação dos Motoristas por Aplicativo, o projeto estaria focado apenas em questões tributárias e gerou um incômodo em parte da categoria, que teria sido excluída do processo de elaboração do texto.

"Esse projeto desvinculou qualquer vínculo trabalhista e está focado apenas em questões tributárias [...] A categoria, vendo isso, gerou um incômodo total, porque ninguém se importa com o preço do quilômetro rodado e do tempo, ninguém se importa com a segurança e com as responsabilidades dos aplicativos. A categoria ficou chateada, porque foi excluída do processo de conversa desse desse projeto de lei", disse.

Rafael Keylon apontou que outras paralisações ainda poderão ser realizadas, dependendo dos resultados do andamento do Projeto de Lei.

"À medida em que o projeto for avançando e não tiverem emendas, a gente vai avançar mais nas questões das paralisações. Se os projetos forem avançando e a gente tiver emendas favoráveis à nossa categoria, a gente vai focar apenas em Brasília. Inclusive, estamos juntando pessoas aqui para irem até Brasília. Existem manifestações nacionais, existem audiências públicas em Brasília em que a gente pretende participar representando o Ceará", finalizou.

Por volta das 10 horas, os manifestantes seguiram em direção à sede da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), no bairro Dionísio Torres. A expectativa dos motoristas é que eles sejam recebidos pelo deputado e presidente da Alece, Evandro Leitão.

Com informações de Kleber Carvalho/Especial para O POVO