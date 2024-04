Motoristas de aplicativo em Fortaleza protestam contra projeto de regulamentação

Dentre as pautas contrariadas pela categoria, estão a inserção na contribuição para aposentadoria e remuneração mínima por hora trabalhada. Várias cidades do País tiveram manifestações

Dentre as pautas presentes no PLP e contrariadas pelos motoristas, estão a contribuição de 7,5% sobre a remuneração para o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) e o estabelecimento de uma remuneração mínima por hora trabalhada. A mobilização é nacional , com atos realizados também em Curitiba (PR), Campo Grande (MS), Maceió (AL) e Recife (PE).

Motoristas de aplicativo em Fortaleza realizaram um protesto durante a manhã desta terça-feira, 26, contra o Projeto de Lei Complementar (PLP) 12/2024, que prevê a regulamentação da categoria. A manifestação teve início em frente à Arena Castelão, na avenida Alberto Craveiro, em direção à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece).

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 26-03-2024: Paralisação dos motoristas por aplicativo com motos na Av. Alberto Craveiro no Castelão, que revindicam seus diretos contra a PL 12/2024 que regulariza esse tipo de trabalho. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

Segundo os manifestantes, o projeto tem caráter taxativo, com foco em questões tributárias, que representaria uma “preocupação exacerbada do governo de arrecadar INSS” É o que defendeu o fundador da Associação dos Motoristas por Aplicativo do Ceará (Amap-ce), Rafael Keylon.

A proposta final, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no início deste mês, é resultado de um grupo de trabalho criado em maio do ano passado, que contou com a participação de representantes do Governo Federal, trabalhadores e empresas, e foi acompanhado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) e pelo Ministério Público do Trabalho (MPT).

No entanto, além da discordância com as pautas apresentadas, os motoristas presentes na manifestação também afirmaram não se sentir representados pelos grupos que participaram das negociações.

“A categoria ficou chateada porque foi excluída da discussão desse projeto de lei. Os sindicatos não existiam até bem pouco tempo, porque são uma classe nova. Como não é a classe trabalhista, a inserção desse sindicato gerou incômodo nesses motoristas que outrora não ouviram falar desses atores quando tivemos as regulamentações em lutas anteriores”, disse Rafael.

Conforme consta no PLP 12/2024, os profissionais passariam a ter direito ao valor mínimo de R$ 32,40 por hora trabalhada em uma jornada entre oito e 12 horas ao dia, com renda mínima de R$ 1.412.

À época da assinatura, o PLP foi celebrado por Lula, que classificou a medida como uma nova alternativa para o trabalho no País.

“Vocês acabaram de criar uma nova modalidade no mundo de trabalho. Foi parida uma criança no mundo do trabalho. As pessoas querem autonomia, vão ter autonomia, mas precisam de um mínimo de garantia”, disse o presidente.