Integrantes do MTST ocupam prédio da vice-prefeitura de Fortaleza

Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) ocuparam de forma pacífica o prédio da vice-prefeitura de Fortaleza , localizado no bairro Praia de Iracema, durante uma manifestação realizada na manhã desta quinta-feira, 21. Eles solicitaram, dentre várias outras reivindicações, a descentralização de políticas públicas na Capital — ou seja, que se expandam para toda a Cidade.

Sérgio Farias, integrante do setor de Cozinhas Solidárias do MTST, destaca que a manifestação teve como objetivo cobrar a presença de iniciativas nas áreas periféricas da Cidade.

Uma das pessoas presentes na manifestação foi Julia Maria Luciana, 54, militante do MTST há cerca de dois anos. Ela contou que vive em uma ocupação no bairro Cajazeiras. “Estamos aqui batalhando atrás de uma moradia digna para a gente e para quem precisa.”

A ocupação onde ela vive não tem saneamento básico e costuma alagar nos dias de chuva. “Quem não tem condição de fazer suas casas, vive nos barracos. Quando chove, eles perdem o pouquinho que têm, aí ficam esperando doações.”

Integrantes do MTST se reúnem com gestão municipal após ocupação

Após a ocupação, o vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista, se reuniu com integrantes do movimento e de outras organizações sociais que também participaram da ação. A reunião aconteceu no Centro Cultural Belchior, na Praia de Iracema. “Eu os escutei e vamos dar o encaminhamento [das reivindicações] que forem competência da Prefeitura.”. Após a reunião, os manifestantes deixaram a sede da vice-prefeitura por volta do meio dia.