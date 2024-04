FDR e Senai celebram certificação de técnicos em segurança do trabalho

A Fundação Demócrito Rocha concedeu, na manhã deste sábado, 23, a certificação de nível intermediário para sete estudantes do curso técnico em segurança do trabalho, promovido pela instituição. A cerimônia foi realizada em Fortaleza, na sede do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-CE), parceiro da FDR na iniciativa que objetiva capacitar profissionais para atuar no ramo.

O curso foi oferecido através da Universidade Aberta do Nordeste (Uane), segmento da FDR que há mais de 40 anos oferece cursos a distância para capacitação profissional. Apesar da modalidade de ensino remoto, o curso também contou com aulas presenciais, voltadas a conteúdos práticos de segurança laboral.