Estudantes de escola pública criam jornal e denunciam problema com laboratório

Os estudantes da EEMTI Liceu, do bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza, decidiram criar um jornal para denunciar problemas no colégio. Na primeira edição, a pauta é a perda do "Labreli", como é chamado o laboratório de redação.

Durante o vídeo, os alunos comentaram os impasses que estão enfrentando pelo fato de não possuírem a estrutura adequada para estudo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um deles é Augusto, estudante do terceiro ano do ensino médio. Segundo o próprio, o laboratório foi fundamental no ano anterior porque o ajudou a aprimorar o modelo de redação cobrado no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).