Texto-base do Novo Ensino Médio é aprovado em votação na Câmara

Votação do projeto ocorreu na noite desta quarta-feira, 20

O texto-base do Projeto de Lei Nº 5.230/2023, que redefine o Novo Ensino Médio (NEM), foi aprovado na noite desta quarta-feira, 20, em votação realizada na Câmara dos Deputados. Texto final foi aprovado após um acordo com o Governo Federal e o relator do projeto, o deputado Mendonça Filho (União-PE).

Matéria deve seguir agora para ser apreciada pelo Senado. A proposta é uma alternativa à reforma de 2017, que enfrentou dificuldades de implementação em razão das críticas realizadas por parte de entidades de ensino, estudantes e professores.

Com a aprovação, a carga horária total do ensino médio continua a ser de 3.000 horas nos três anos (5 horas em cada um dos 200 dias letivos anuais), e fica mantida a carga horária da formação geral básica para 2.400 horas, somados os três anos do ensino médio, para estudantes que não optarem pelo ensino técnico.