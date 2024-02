Laboratório de produção de maconha é desarticulado no CE

Suspeitos fugiram do local após aproximação dos agentes da Polícia Civil no local. Delegacia de Narcóticos (Denarc) investiga o caso

Um laboratório de produção de maconha foi desarticulado pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) no município de Pindoretama, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), nessa sexta-feira, 23. O local possuía estufas climatizadas, iluminação artificial e materiais para o cultivo da planta. Os agentes policiais também apreenderam 40 mudas de maconha no local.

Os policiais chegaram à região a partir de informações de práticas ilícitas na zona rural do município. Nas buscas, os agentes encontraram uma movimentação suspeita na localidade. Os suspeitos fugiram após a aproximação dos agentes de segurança.

Na região, a equipe encontrou um imóvel com uma estrutura preparada para o cultivo de maconha, com estufas climatizadas e iluminação artificial, além de materiais como fertilizantes, balanças de precisão, máquina seladora e um termômetro. Também foi encontrado 1,4 quilo de maconha já preparada para a comercialização.