Homem é preso com maconha após tentar fugir de abordagem em Fortaleza

Um homem de 25 anos foi preso com drogas nessa quinta-feira, 21, no bairro Jóquei Clube, em Fortaleza, após tentar fugir de uma abordagem policial na região.

Segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE), agentes do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) realizavam o patrulhamento quando abordaram um automóvel. O condutor do veículo desobedeceu à ordem de parada dos policiais e tentou fugir do local.