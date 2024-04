Homem de 25 anos é preso após ostentar armas e drogas nas redes sociais

Nas postagens, o suspeito exibia fotos com drogas e armas, além de fazer alusão à facção que participava

Após aparecer em postagens nas redes sociais ostentando drogas e armas de fogo, exaltando a facção da qual é integrante e fazendo ameaças ao grupo criminoso rival, um homem de 25 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). Prisão aconteceu nesta sexta-feira, 15, no Pici, em Fortaleza.

O suspeito possui antecedentes criminais por tráfico de drogas, roubo e por participar de organização criminosa. O celular dele foi apreendido.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O homem foi conduzido para o 27º Distrito Policial e foi autuado em flagrante por participar de organização criminosa. A PC-CE continua as investigações para apurar a participação de outros suspeitos no crime.