Agente socioeducador é atacado com lâmina por interno no Cecal, em Fortaleza

Profissional teve a camisa cortada. Pedra e água sanitária foram arremessadas contra um outro socioeducador. Navalha e "cossoco" foram encontrados com os jovens

Um agente socioeducador foi atacado com uma lâmina de barbear por um socioeducando no Centro Educacional Cardeal Aloísio Lorscheider (Cecal), localizado no bairro Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza. O caso foi registrado por volta das 10 horas da manhã dessa terça-feira, 19.

A agressão ocorreu durante uma tentativa de motim promovida por socioeducandos. Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), os internos puxaram o agente contra uma grade, momento em que atacaram ele com a lâmina.



A vítima teve a blusa rasgada e o homicídio não ocorreu, conforme afirmado em decisão de audiência de custódia, por “por circunstância alheia à vontade dos custodiados”. A todo momento, eles diziam "vai morrer" ao agente socioeducador, descreve o APF.