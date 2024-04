Vídeo mostra por outro ângulo morte em abordagem policial na Praia de Iracema

Gravação mostra parte da ação do PM já dentro do mar. Família afirma que Taian Fé Nogueira da Costa foi baleado quando estava algemado. PM diz que ele tentou pegar arma

Um novo vídeo mostra por outro ângulo a abordagem policial que resultou na morte do vendedor Taian Fé Nogueira da Costa, de 27 anos, na madrugada do último dia 12 de março, na Praia de Iracema. A gravação mostra parte da ação do policial militar já dentro do mar.



O vídeo não mostra o momento em que foi efetuado o disparo que atingiu Taian, mas mostra parte do desespero das pessoas que acompanharam a ação. “Pegou o tiro no cara, viu?”, diz uma pessoa. No vídeo, é possível ver, de longe, a movimentação dos PMs e das pessoas que tentaram acudir o vendedor.

Confira a gravação: