Cratera Linha Leste: Defesa Civil aguarda laudo para liberar retorno de moradores

Órgão espera agora um laudo geológico, solicitado à Secretaria da Infraestrutura do Ceará (Seinfra), para que moradores possam voltar para as suas residências

A Defesa Civil de Fortaleza recebeu, na tarde desta quinta-feira, 15, o relatório atestando a integridade estrutural das dez casas atingidas pela cratera que se abriu durante escavação da obra da Linha Leste do Metrô de Fortaleza, no bairro Moura Brasil. Conforme órgão, famílias devem retornar para as residências após a entrega de um laudo feito pela Secretaria da Infraestrutura do Ceará (Seinfra).

Ocorrência foi registrada no sábado, 10. Na ocasião, um problema na parede de contenção da obra permitiu que a cratera fosse aberta e provocou a retirada dos moradores locais, que foram realocados para hotéis de forma emergencial. Além disso, os dois lados da rua Adarias Lima precisaram ser interditados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Situação foi acompanhada pela Defesa Civil de Fortaleza e pela Seinfra, pasta responsável pelos trabalhos que estão sendo executados na Linha Leste. Na manhã de hoje, as instituições estiveram reunidas para discutir medidas a respeito da situação e deliberar ações visando o retorno seguro das famílias afetadas.