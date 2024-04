Polícia apreende cerca de 1.200 perfumes falsificados no Beco da Poeira

Uma ação do 27º Distrito Policial resultou na apreensão de cerca de 1.200 perfumes falsificados nesta segunda-feira, 18, no "Beco da Poeira", localizado no Centro de Fortaleza. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS) informou que a apreensão ocorreu após denúncia.



"Diante das informações, os policiais civis identificaram o estabelecimento comercial onde seriam vendidos os produtos falsificados, de diversas marcas, e realizaram a ofensiva que resultou na apreensão do material".



Um homem de 28 anos, de identidade não divulgada, foi encaminhado ao 27º DP, onde ele foi autuado por crime contra a saúde pública.