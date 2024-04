Motos são incendiadas no 3º dia seguido de violência no José Euclides

Antes, um veículo foi incendiado e uma mulher morta, além de várias ocorrências de disparos de arma de fogo no conjunto habitacional localizado no Jangurussu

Duas motos foram incendiadas na noite de sábado, 16, no residencial José Euclides , localizado no bairro Jangurussu, em Fortaleza. Foi o terceiro dia seguido de atos de violência no local, causados pela disputa entre facções criminosas.

“As notas de resposta da SSPDS (Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social) sempre informam sobre o grande efetivo disponibilizado na região do residencial José Euclides”, disse. “No entanto, a presença policial não tem impedido as ações criminosas. Desta forma, a SSPDS precisa mudar a estratégia e investir em tecnologia para prevenção, monitoramento e iluminação”.

Em nota, a SSPDS informou que denúncias de ações criminosas podem ser comunicadas por meio do registro de um Boletim de Ocorrência (BO), seja no 30° Distrito Policial (30° DP), unidade que apura crimes na região, seja por meio da Delegacia Eletrônica (Deletron), no site www.delegaciaeletronica.ce.gov.br.



“Já em relação ao policiamento na região, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) informa que o patrulhamento no bairro Jangurussu é realizado 24 horas por dia, por meio do efetivo do 16º Batalhão Policial Militar, que emprega viaturas do Policiamento Ostensivo Geral (POG) e da Força Tática (FT), além de motopatrulhas, diz a nota da SSPDS.



“A área conta, ainda, com as ações do Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac) e o reforço do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque), que intensificam a segurança nos locais e horários de maior necessidade”.