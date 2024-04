Servidores técnico-administrativos das universidades federais do Ceará entram em greve

Os servidores técnico-administrativos da Universidade Federal do Ceará (UFC), da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) e da Universidade Federal do Cariri (UFCA) entraram em greve nessa sexta-feira, 15.

Daniel Farias, coordenador da Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil (Fasubra), explica que a greve foi decretada após seis meses de negociação com o Governo Federal, que não apresentou propostas para as demandas dos servidores.

“Hoje é a carreira menor remunerada do serviço público federal. O salário inicial é menor que o salário mínimo”, explica. Os técnicos pedem um reajuste salarial compatível com a inflação e uma revisão do plano de carreira para que fique compatível com outros cargos do serviço público federal.

Segundo ele, o Planalto teria indicado a intenção de diminuir as disparidades entre as carreiras de servidores federais. No entanto, em uma reunião em fevereiro, representantes do Governo afirmaram não ter propostas para a categoria em 2024.