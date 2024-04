Fortaleza tem aumento de 30% nas apreensões de arma de fogo em fevereiro

Foram 120 armas retiradas de circulação no período pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Polícia Civil do Ceará (PCCE). No ano passado, a Capital registrou 92 armas recolhidas

As apreensões de arma de fogo cresceram 30,4% no mês de fevereiro em Fortaleza, compoarado ao mesmo mês do ano anterior. Foram 120 armas apreendidas neste ano. No mesmo período no ano passado, a Capital teve 92 armas recolhidas. Os dados são da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), e foram divulgados nessa sexta-feira, 15.

As apreensões foram realizadas pelas equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Polícia Civil do Ceará (PCCE). No cenário do Estado, o balanço registrado foi de uma alta de 9,6% no número de apreensões em fevereiro deste ano, com 514 armas de fogo retiradas de circulação. No mesmo período de 2023, foram apreendidas 469 armas de fogo.

De acordo com o coordenador geral de Operações da Polícia Militar do Ceará (PMCE), coronel Kilderlan Nascimento, o resultado mostra ação integrada entre as forças policiais.