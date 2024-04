Homem apontado como líder do PCC é morto a tiros no Guarujá

Um homem apontado como um dos líderes do PCC, conhecido como "Meia Folha", foi morto a tiros no Guarujá, na Baixada Santista de São Paulo. Cristiano Lopes Costa tinha 41 anos e sofreu disparos no rosto, no abdômen, no tórax e nos membros superiores e inferiores, na última terça-feira, 12.

O crime ocorreu por volta das 22 horas, enquanto Meia Folha estava sentado comendo em um carrinho de lanches. O dono do estabelecimento relatou aos policiais que foram ao local do crime que um homem chegou de motocicleta e disparou os tiros. Ele relatou ainda que o atirador usava uma bolsa de entregador nas costas.