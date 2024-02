Criminosos assaltam frequentadores de academia no Pici; suspeito é preso

Repórter do caderno de Cidades

Frequentadores de uma academia localizada no bairro Pici, em Fortaleza, foram surpreendidos na noite dessa segunda-feira, 26, com a ação de uma dupla de assaltantes. Câmeras de vigilância flagraram o crime. Um suspeito do crime foi preso.



As imagens mostram dois homens invadindo o estabelecimento com uma arma em punho e rendendo as pessoas que estavam malhando. Os criminosos roubaram celulares, carteiras e relógios das vítimas e, em seguida, fugiram. Confira o vídeo:



A Polícia Militar foi acionada e um suspeito foi preso ainda em estado de flagrante. Com Wesley Raphael Ribeiro da Silva, de 29 anos, foram encontrados alguns dos objetos subtraídos das vítimas, informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).