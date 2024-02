Bebê é encontrado após dois dias desaparecido em Fortaleza; suspeita de sequestro é presa

Alerta Amber Brasil foi utilizado para disparar a informação do desaparecimento nas redes sociais da empresa Meta. Mulher suspeita do sequstero teria levado o bebê para fingir que era o filho dela

De acordo com as investigações, a mãe biológica do bebê deixou a criança aos cuidados da suspeita em uma pousada social da Prefeitura de Fortaleza, no bairro Centro .

O desaparecimento foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza e transferido para a 12ª Delegacia DHPP, unidade especializada em desaparecimentos.

A suspeita teria mentido para o companheiro e para a família sobre ter engravidado, informando aos parentes que o recém-nascido estava internado em uma unidade de saúde. Segundo a Polícia, ela levou o bebê com o intuito de fingir que ele era filho dela.

Alerta Amber Brasil foi utilizado para ajudar nas buscas

Quem mora em Fortaleza pode ter visto um alerta sobre o desaparecimento do bebê nas redes sociais, como no Instagram. A informação é disparada pelo Alerta Amber Brasil, que permite a divulgação, nas plataformas digitais da empresa Meta, de fotos de crianças e adolescentes até 17 anos que estão desaparecidas por alguma circunstância.

Conforme a Polícia Civil, o Ceará assinou, em agosto do ano passado, um termo de pactuação com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) para participar do Projeto de Busca de Pessoas Desaparecidas. Com isso, o Ceará se tornou participante da iniciativa.

Esta é a terceira vez que o Ceará aciona o alarme neste ano. Além do Brasil, a tecnologia é adotada, atualmente, por 30 países.

Quando Alerta Amber é ativado, um comunicado especial é encaminhado às plataformas da Meta para publicar o alerta no raio de até 160 km do local do fato ocorrido.