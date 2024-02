Sniper atirou na mão de homem para salvar bebê feita refém em Fortaleza

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

O atirador de precisão (sniper) que agiu no resgate de uma criança de dois anos feita refém em uma farmácia pelo próprio pai atirou na mão do homem para desarmá-lo. O caso ocorreu na noite desse domingo, 25, no bairro Vila Velha, em Fortaleza.

De acordo com a Polícia Militar, foi feito apenas um disparo, que permitiu que o time tático do Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Polícia Militar, entrasse no estabelecimento e salvasse a criança.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O disparo foi efetuado na mão do homem, que soltou o revólver calibre 38 que portava. Durante a cerca de uma hora que o pai da criança a fez refém, ele chegou a apontar a arma para ela, assim como para a própria cabeça.