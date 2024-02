Chuvas no Ceará: veja municípios com maiores volumes do dia

Estado registrou chuvas em todas as macrorregiões pelo 10° dia seguido; principais índices foram apontados no Sertão Central e no Litoral

Pelo menos 95 municípios cearenses registraram chuvas até o início da manhã desta terça-feira, 27, de acordo com o Calendário de Chuvas da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Este é o 10º dia seguido com volumes em todas as macrorregiões do Ceará.

A maior chuva do Estado até o momento foi registrada no município de Santa Quitéria, a cerca de 229 km de Fortaleza, com 91.4 mm observados, seguida de Bela Cruz, com 89 mm e Tamboril, com 80 mm.