Ceará está sob aviso de chuvas intensas até esta terça-feira, 27

Conforme informado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), todas as macrorregiões estão com condições favoráveis para chuvas em decorrência da instabilidade atmosférica que está sobre o Estado.

O posicionamento da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) próxima a costa do Ceará junto aos efeitos locais devem favorecer as ocorrências das áreas de instabilidade, que propiciará maior parte do tempo nublado com chuvas de intensidade fraca a forte com acumulados significativos na porção oeste, Cariri e faixa litorânea.

A Funceme informou ainda que as chuvas podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento. Com isso a previsão do tempo para o Ceará fica da seguinte forma:

Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuvas em todas as macrorregiões, nesta terça-feira, 27.

As chuvas devem ocorrer nos seguintes períodos:

Madrugada: Todas as macrorregiões.

Manhã: Faixa litorânea, Maciço de Baturité e Sertão Central e Inhamuns.

Tarde: Faixa litorânea, Ibiapaba, Maciço de Baturité, Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns.

Noite: em todas as macrorregiões.

Na quarta-feira, 28 de fevereiro: Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuvas em todas as macrorregiões.