Em Redenção, médicos da Cruz da Vida ofertam atendimentos gratuitos

A ação será realizada no campus Aurora da Unilab; ao todo, serão disponibilizados serviços de nove especialidades médicas

A instituição católica Cruz da Vida promoverá uma série de atendimentos de saúde grauitos neste sábado, 2 de março, em Redenção , a 62,7 km de Fortaleza. Os serviços serão prestados no bloco C do campus Aurora, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

Para obter os serviços, os interessados devem apresentar CPF, RG e exames anteriores para facilitar a consulta. O mutirão ocorre das 8 às 15 horas, com fichas limitadas. A distribuição inicia-se às 7 horas por ordem de chegada.

Um dos pneumologistas da instituição, Lindenberg Aragão, afirma que a Cruz da Vida segue com sua missão de levar o bem a todos. "Chega a Redenção para contribuir com a saúde da população e auxiliar no acesso aos atendimentos médicos”, informa, em nota.

Além da doação de alimentos e água, a instituição católica Cruz da Vida presta atendimentos médicos gratuitos à população que não possui acesso à saúde. Essas ações já foram realizadas tanto em Fortaleza quanto no interior do Estado e no município de Vitória (ES).

Serviço

Médicos da Cruz da Vida ofertam atendimentos gratuitos em Redenção



Quando: Sábado, 2 de março, das 8 às 15 horas. A distribuição de fichas começa às 7 horas

Onde: Unilab (rua José Franco de Oliveira, s/n – Zona Rural), bloco C do campus Aurora

Outras informações: doacao.cruzdavida.org/