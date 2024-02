Ceará regista mais de 63 mil raios em 2024, segundo a Enel

Ceará registra 63.992 raios em 2024 Crédito: Fco Fontenele/ O POVO

O Ceará registrou até esta segunda-feira , 26, um total de 63.992 raios de acordo com dados da Enel Distribuição Ceará. As ocorrências foram registradas pelo Sistema de Monitoramento e Alerta da companhia, que monitora e contabiliza as ocorrências de descargas atmosféricas no Estado. Até a presente data, os municípios mais atingidos foram Jaguaretama (2.447), Acopiara (2.237), Santa Quitéria (2.212), Granja (2.086) e Mauriti (1.787). Já em relação às macrorregiões do Estado, a Cariri, Vale do Jaguaribe e Centro-Sul lideram os registros de descargas. O Cariri registrou 13.070 de raios em 2024, o que representa sozinho mais de 20% do total de raios registrados no Estado. Seguindo a região caririense temos o Vale do Jaguaribe (10.114), Centro-Sul (10.032), Sertão de Crateús (5.651) e Sertão de Sobral (5.078).

Prevenção de acidentes Conforme informações repassadas pela ENEL, a companhia alerta sobre os cuidados que devem ser seguidos pela população durante os eventos de tempestades. Cuidados dentro de casa durante tempestade