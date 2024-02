Corpo de homem é encontrado na Praia do Futuro, em Fortaleza

Cadáver foi achado em estabelecimento comercial no bairro Praia do Futuro e não apresentava sinais de violência

Um cadáver foi encontrado dentro de um estabelecimento comercial no bairro Praia do Futuro, em Fortaleza, nessa quinta-feira, 22. De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o corpo era de um homem de 49 anos e não apresentava sinais de violência.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado (CBMCE) foram acionadas para atender a ocorrência.

O caso é apurado pelo 9º Distrito Policial (DP), unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). Ainda conforme pasta de segurança, a causa do óbito deve ser apontada em laudo da Pefoce.