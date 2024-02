Seis membros de organizações criminosas são presos em operação policial

Seis pessoas foram presas entre esta quinta-feira, 22, e sexta-feira, 23, durante uma operação policial, intitulada de Captum, realizada em Maranguape, Fortaleza e no Rio de Janeiro. Dez celulares foram apreendidos dentro da cela de um detento, que usava os aparelhos para chefiar um grupo criminoso no Ceará.

De acordo com as investigações, os alvos da terceira fase da operação são ligados diretamente com o tráfico de drogas e homicídios.

Nesta quinta-feira, 22, os policiais localizaram no Rio de Janeiro dez celulares dentro da cela de um homem preso desde novembro do ano passado. Ele continuava a manter contato com membros de um grupo criminoso que ele chefiava no Ceará.

Ainda na quinta, dois alvos foram presos em Maranguape. De acordo com os policiais, os dois suspeitos eram responsáveis por receber as ligações do preso e colocar as ações em prática.

Já no início desta sexta-feira, 23, outras quatro pessoas foram capturadas em diversos bairros de Fortaleza e RMF. Os alvos fazem parte de um outro grupo criminoso. Os foram presos com posse de drogas, uma quantia em dinheiro em espécie. Eles foram presos por tráfico de drogas.